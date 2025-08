Alcon rileva americana Staar Surgical

Il gigante del settore oftalmico Alcon rileva la società statunitense Staar Surgical, produttore di lenti impiantabili utilizzate in chirurgia per correggere difetti visivi come la miopia o l'astigmatismo.

(Keystone-ATS) Il gruppo ginevrino acquisterà tutte le azioni in circolazione al prezzo di 28 dollari cadauna, per un valore stimato in circa 1,5 miliardi di dollari.

L’acquisizione di Staar, con sede a Lake Forest in California, completa l’attività dell’azienda con sede a Vernier e dovrebbe essere redditizia già dal secondo anno, stando a una nota odierna di Alcon.

In base ai termini dell’accordo, Alcon acquisterà tutte le azioni ordinarie in circolazione di Staar con un premio di circa il 59% rispetto al prezzo medio ponderato.

Alcon intende finanziare la transazione attraverso l’emissione di linee di credito a breve e lungo termine. L’operazione dovrebbe essere completata entro sei-dodici mesi circa.