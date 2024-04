Alcune migliaia di persone manifestano per il clima in 5 città

(Keystone-ATS) Alcune migliaia di persone sono scese in piazza questa sera in cinque città svizzere nell’ambito dello sciopero internazionale per il clima.

Nonostante la pioggia, 5000 persone hanno partecipato alle manifestazioni autorizzate a Zurigo, Berna, Lucerna, Aarau e Sion, ha annunciato in serata il movimento “Sciopero per il clima”.

I manifestanti hanno denunciato in particolare il finanziamento della Svizzera alle infrastrutture per i combustibili fossili e le sue strutture di potere coloniali.

A Zurigo, secondo il team di dialogo della polizia cittadina, sono state circa 600 le persone che nonostante il freddo e la pioggia hanno marciato pacificamente da Helvetiaplatz a Paradeplatz e ritorno. Assieme alle cosiddette “Anziane per il clima” c’erano anche molti giovani, ha constatato un reporter di Keystone-ATS sul posto.

A Berna circa 1200 persone hanno partecipato a un corteo nel centro storico. A Lucerna, circa 60 persone hanno girato per la città in bicicletta, percorrendo anche percorsi critici per questi mezzi.