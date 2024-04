Alle urne in Corea del Sud per il rinnovo del Parlamento

(Keystone-ATS) La Corea del Sud va oggi alle urne per il rinnovo dei 300 seggi dell’Assemblea nazionale, il Parlamento di Seul, viste come un referendum sul presidente Yoon Suk-yeol.

Circa il 14,5% degli elettori ha votato alle 11 locali (le 4 in Svizzera), secondo la Commissione elettorale nazionale, pari a 6,42 milioni di elettori sul totale di 44,28 milioni, in calo rispetto al 15,3% delle elezioni generali del 2020.

L’ultimo conteggio dell’affluenza conferma la disillusione generale verso la politica, temuto alla vigilia del voto: il conteggio, tuttavia, non include il 31,28% di coloro che hanno partecipato al voto anticipato la scorsa settimana, così come la componente di voti dei cittadini sudcoreani all’estero. Questi numeri saranno inclusi nell’affluenza nelle rilevazioni del primo pomeriggio, mentre le urne si chiuderanno alle 18 locali (le 11 in Svizzera).

Il conservatore People Power Party di Yoon, che ha 119 seggi dell’Assemblea uscente, spera di conquistarne il controllo, ora nelle mani del Partito democratico (169 seggi): se dovesse fallire, il presidente sarebbe un leader zoppo nei suoi ultimi due anni di mandato. Il partito sconta già bassi indici di popolarità per i prezzi dei prodotti agricoli, saliti a marzo di oltre il 20%. In un sondaggio Gallup del 31 marzo, il Partito democratico era dato in leggero vantaggio rispetto a quello di Yoon (37% contro 35%).