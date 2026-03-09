The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Alleanza argomenta il suo “no” a Iniziativa sostenibilità UDC

Keystone-SDA

Un'ampia alleanza di esponenti di politica ed economia ha messo in guardia oggi a Berna dalle conseguenze dell'"Iniziativa per la sostenibilità" dell'UDC. Il rigido tetto massimo alla popolazione proposto porterà "al caos entro tre o quattro anni".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’iniziativa chiede di limitare a 10 milioni il numero di residenti permanenti in Svizzera. Un tetto massimo fisso minaccerebbe il benessere, la sicurezza e l’approvvigionamento della Svizzera, sostiene l’alleanza “No all’iniziativa del caos”, composta da rappresentanti di PLR, Centro, PVL e PEV.

Inoltre, il testo metterebbe esplicitamente a rischio gli accordi bilaterali e comprometterebbe le intese di libero scambio a livello mondiale. In un mondo sempre più imprevedibile, la Svizzera ha bisogno di relazioni stabili, partnership affidabili e regole chiare, afferma l’alleanza.

A partire dal 2031 circa, le conseguenze dell’iniziativa potrebbero essere gravi: la Svizzera diventerebbe meno sicura, l’approvvigionamento più scarso, i tempi di attesa più lunghi e il potere d’acquisto più basso. Particolarmente colpite sarebbero le regioni periferiche, i pensionati e il commercio, sostengono gli oppositori al testo.

