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Alloggio in proprietà, prezzi continuano a salire

Keystone-SDA

La domanda di un alloggio in proprietà non accenna a diminuire in Svizzera e i prezzi continuano a salire: l'indicazione emerge oggi dall'IAZI Private Real Estate Price Index, un indice basato sugli annunci immobiliari.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Nel secondo trimestre il prezzo richiesto dagli offerenti è aumentato dello 0,8% rispetto ai primi tre mesi dell’anno, ha indicato oggi la società di consulenza zurighese IAZI. La crescita è stata trainata dagli appartamenti (+1,3%), mentre le case unifamiliari hanno segnato +0,5%. Su base annua la progressione dei prezzi dell’alloggio immobiliare si è attestata al 3,5%.

Secondo gli esperti di IAZI il mercato beneficia delle condizioni quadro favorevoli offerte dalla Svizzera, che finora si è dimostrata resiliente malgrado i rischi geopolitici e le incertezze in materia di dazi. La domanda è sostenuta da un’inflazione moderata, da tassi d’interesse bassi e da un’immigrazione legata al mercato del lavoro che rimane elevata.

Per il secondo semestre del 2026, nonostante l’accresciuta incertezza nell’economia mondiale si prevede che il mercato continui a registrare condizioni stabili. Sebbene la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) abbia leggermente rivisto al ribasso le proprie previsioni congiunturali alla luce delle tensioni geopolitiche e dei maggiori rischi, i fattori fondamentali che sostengono la dinamica, quali il mercato del lavoro, l’immigrazione e il contesto dei tassi d’interesse, appaiono per il momento intatti, concludono gli specialisti zurighesi.

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