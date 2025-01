Almeno 17 morti e quasi 370 feriti in scontri nell’est del Congo

Keystone-SDA

Almeno 17 persone sono state uccise e 367 ferite in combattimenti a Goma, la principale città nell'est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), tra le forze congolesi e i combattenti del gruppo armato M23 e i soldati ruandesi entrati in città.

(Keystone-ATS) Lo riferiscono i rapporti di diversi ospedali.

“Le nostre équipe chirurgiche stanno lavorando 24 ore su 24 per far fronte al massiccio afflusso di feriti, mentre i combattimenti continuano”, soprattutto contro i civili, ha dichiarato Myriam Favier, responsabile del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Ccr) nel Nord Kivu, che sta fornendo assistenza in diversi ospedali della città.