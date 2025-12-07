The Swiss voice in the world since 1935
Almeno 25 morti in un incendio a un night club in India

Keystone-SDA

Almeno 25 persone sono morte in un incendio in un famoso nightclub nella città turistica indiana di Goa, secondo quanto riferito dal capo ministro Pramod Sawant e da altri funzionari.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Tra le vittime del rogo, divampato al ‘Birch’, locale di Arpora, nel distretto di Goa Nord, risultano anche quattro turisti e 14 membri dello staff.

Dalle indagini preliminari emerge che la maggior parte è morta soffocata dopo l’incendio scoppiato nel seminterrato del club, privo di un’adeguata ventilazione. “La causa del rogo deve ancora essere accertata; stiamo anche verificando se il club abbia rispettato le norme di sicurezza antincendio”, ha dichiarato il capo della polizia locale Alok Kumar.

