Almodovar, “sono contro razzisti e negazionisti del clima”

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) “Sono contro i razzisti, gli odiatori che non vogliono l’immigrazione e impedisco ai bambini senza genitori di entrare nei nostri confini mandando navi della Marina. Trovo questo stupido e ingiusto, ma sono anche contro i negazionisti del cambiamento climatico”.

“In ‘La stanza accanto’ c’è sì una donna agonizzante, ma in un mondo altrettanto agonizzante. Ai negazionisti del cambiamento climatico dobbiamo dire basta, perché siamo in pericolo e possiamo entrare a breve in un pericolo molto più grande”.

Così oggi Pedro Almodovar durante la presentazione alla stampa del suo film in concorso a Venezia ’81 con protagonisti Tilda Swinton, Julianne Moore e John Turturro.