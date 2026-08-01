Ambasciate USA a cittadini, “valutare di lasciare il Medio Oriente”

Keystone-SDA

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Le ambasciate USA a Gerusalemme e in altre capitali mediorientali hanno invitato i propri cittadini residenti in Medio Oriente a evitare di recarsi nella regione e a prepararsi a partire a causa del "potenziale di un'escalation imprevista" del conflitto con l'Iran.

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(Keystone-ATS) “A causa dell’aumento delle tensioni in Medio Oriente, il contesto di sicurezza rimane complesso, con il potenziale di un’escalation imprevista”, hanno affermato le ambasciate, dal Cairo verso est, in messaggi identici pubblicati sui rispettivi siti web.

“Il regime iraniano è imprevedibile, come dimostrano le recenti decisioni di attaccare aree della regione senza preavviso né provocazioni, nonché di estendere gli attacchi ad aree non precedentemente prese di mira (come l’Egitto)”, si legge nei messaggi.

“I cittadini americani residenti nella regione dovrebbero valutare la possibilità di partire o essere pronti a farlo in caso di escalation”, affermano i messaggi, sottolineando che i viaggi potrebbero subire interruzioni a causa della tensione.

“I cittadini americani al di fuori del Medio Oriente dovrebbero riconsiderare seriamente i viaggi da e per la regione”, aggiungono i messaggi.

Le ambasciate restano aperte “per i cittadini americani che necessitano di assistenza ordinaria per il rilascio dei visti”, affermano.