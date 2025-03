Amherd consegna a Pfister le chiavi del DDPS

Viola Amherd ha consegnato oggi ufficialmente le chiavi del suo dipartimento al neo eletto consigliere federale Martin Pfister.

(Keystone-ATS) Oltre alle chiavi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, Amherd ha offerto un regalo per ogni sezione dello stesso DDPS: fra le altre cose un barattolo per sigillare il cellulare nelle riunioni del Servizio delle attività informative, una scatola con lucchetto a simboleggiare la cibersicurezza, un pallone da calcio degli europei femminili per lo sport, un piccolo allarme per le sirene della protezione della popolazione, un piccolo cane robot di armasuisse, una cartina di Berna e dintorni per swisstopo, più diversi libri per la politica di sicurezza e una grande scatola dell’esercito per trasportare tutti i doni, inclusi naturalmente biscotti e cioccolatini militari.

Pfister ha dal canto suo ringraziato Amherd, oltre che per i regali, per il lavoro svolto nei suoi anni in Governo. Anche lui ha portato però dei doni per la consigliera federale uscente: un’insalata di frutta, a simboleggiare il compromesso fra le ciliege di Zugo e le albicocche vallesane, una bottiglia di kirsch personalizzata con un testo di Thomas Hürlimann, in onore della nuova vita di Amherd, e la versione tedesca de “Il fondo del sacco” (“Nicht Anfang und nicht Ende”) dello scrittore ticinese Plinio Martini.

Parlando coi giornalisti, Amherd ha detto che si occuperà ancora di politica, ma per conto suo, senza intromettersi nelle questioni nazionali, tutto secondo il motto “servire e poi sparire” (“Servir et disparaître”). La sua agenda sarà ora nettamente più leggera e parte quindi col cuore leggero.

Pfister si è dal canto suo rallegrato dei regali ricevuti, anche perché simboleggiano bene le numerose sfaccettature del dipartimento di cui sarà responsabile.

Come noto, lo scorso 12 marzo Martin Pfister è stato eletto in governo dall’Assemblea federale, al secondo turno, con 134 voti su 245 schede valide.