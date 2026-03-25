The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Analisti finanziari molto più pessimisti su congiuntura svizzera

Keystone-SDA

Sulla scia della guerra in Medio Oriente gli analisti finanziari sono molto più pessimisti riguardo all'evoluzione congiunturale elvetica.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) È l’indicazione che emerge dall’indice sulle prospettive economiche calcolato da UBS e da CFA Society Switzerland sulla base di un sondaggio fra gli esperti.

L’indicatore principale – emerge dalle informazioni diffuse oggi – si è attestato in marzo a -35,0 punti, con un crollo di 44,8 rispetto al +9,8% di febbraio. L’indice torna quindi in zona negativa, dopo che il mese scorso aveva toccato un massimo da luglio scorso.

Andando nei dettagli, il 10,0% degli interrogati pronostica un miglioramento della situazione congiunturale nei prossimi sei mesi, il 45,0% scommette su un peggioramento, mentre un analogo 45,0% è convinto che non vi saranno cambiamenti (valori che determinano poi l’indice complessivo: 10,0 meno 45,0 = -35,0). Rispetto a febbraio sono diminuiti gli ottimisti (-12,0 punti) e coloro che puntano sullo status quo (-20,9 punti), mentre sono progrediti i pessimisti (+32,8 punti).

Sempre importanti sono i segnali riguardo al rincaro: l’inflazione in Svizzera è vista in aumento dal 55,0% del campione, mentre solo il 2,5% si aspetta un calo e il 42,5% stabilità. I tassi d’interesse sono attesi fermi nel corto termine (76,3%) e anche sul lungo periodo la quota più consistente (54,1%) punta sull’assenza di variazioni, ma non manca chi vede all’orizzonte un aumento (32,4%).

Il 39,5% degli interrogati (-26,4 punti rispetto a febbraio) prevede inoltre un incremento dell’indice di borsa elvetico SMI nei prossimi sei mesi, il 26,3% punta su valori stabili e il 34,2% su una contrazione. Sul fronte valutario, il 42,1% si aspetta un rafforzamento del franco rispetto all’euro, il 10,5% un indebolimento e il 47,4% ritiene che non vi saranno cambiamenti nel corso; nei confronti del dollaro le rispettive quote sono del 52,6%, dell’8,5% e del 31,6%. Riguardo alla disoccupazione il 60,5% vede una crescita dei senza lavoro, il 36,8% una stagnazione e il 2,6% un calo.

Al sondaggio, effettuato fra il 12 e il 16 marzo, hanno partecipato 40 analisti della comunità finanziaria elvetica. L’inchiesta in questione viene realizzata dal gennaio 2017: fino all’agosto 2023 partner di CFA – un’associazione di professionisti dell’investimento che ha radici americane – era Credit Suisse, ora è UBS, banca che ha rilevato il concorrente.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR