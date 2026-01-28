The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Analisti finanziari sono più pessimisti su congiuntura svizzera

Keystone-SDA

Gli analisti finanziari sono più pessimisti riguardo all'evoluzione congiunturale elvetica: è l'indicazione che emerge dall'indice sulle prospettive economiche calcolato da UBS e da CFA Society Switzerland sulla base di un sondaggio fra gli esperti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) L’indicatore principale – emerge dalle informazioni diffuse oggi – si è attestato in gennaio a -4,7 punti, in flessione di 10,9 punti rispetto a dicembre. L’indice torna quindi in zona negativa, dopo aver toccato in novembre i massimi da gennaio.

Andando nei dettagli, il 18,6% degli interrogati pronostica un miglioramento della situazione congiunturale nei prossimi sei mesi, il 23,3% scommette su un peggioramento, mentre il 58,1% è convinto che non vi saranno cambiamenti (valori che determinano poi l’indice complessivo: 18,6 meno 23,3 = -4,7). Rispetto a dicembre sono diminuiti gli ottimisti (-12,6 punti) e pure lievemente i pessimisti (-1,7 punti), mentre sono progrediti coloro che puntano sullo status quo (+14,3 punti).

Sempre importanti sono i segnali riguardo al rincaro: l’inflazione in Svizzera è vista in aumento dal 16,3% del campione, mentre l’11,6% si aspetta un calo e il 72,1% stabilità. I tassi d’interesse sono attesi fermi nel corto termine (86,0%) e anche sul lungo periodo la quota più consistente (55,8%) punta sull’assenza di variazioni.

Il 57,1% degli interrogati (-12,5 punti rispetto a dicembre) prevede inoltre un incremento dell’indice di borsa elvetico SMI nei prossimi sei mesi, il 21,4% punta su valori stabili e un analogo 21,4% su una contrazione. Sul fronte valutario, il 38,1% si aspetta un rafforzamento del franco rispetto all’euro, il 2,4% un indebolimento e il 59,5% ritiene che non vi saranno cambiamenti nel corso; nei confronti del dollaro le rispettive quote sono del 54,8%, 7,1% e 38,1%. Riguardo alla disoccupazione il 63,4% vede una crescita dei senza lavoro, il 34,1% una stagnazione e il 2,4% un calo.

Al sondaggio, effettuato fra il 15 e il 21 gennaio, hanno partecipato 43 analisti della comunità finanziaria elvetica. L’inchiesta in questione viene realizzata dal gennaio 2017: fino all’agosto 2023 partner di CFA – un’associazione di professionisti dell’investimento che ha radici americane – era Credit Suisse, ora è UBS, banca che ha rilevato il concorrente.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR