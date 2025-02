Anche Deloitte si adegua alle politiche anti-inclusione di Trump

Keystone-SDA

Negli Stati Uniti Deloitte si adegua alle politiche anti-inclusione del presidente Donald Trump.

(Keystone-ATS) La società di consulenza e contabilità ha chiesto ai dipendenti che lavorano su contratti con il governo americano di rimuovere i pronomi che indicano il loro genere dalle firme nelle rispettive email.

Deloitte US intende anche abbandonare i programmi per l’inclusione e la diversità. Stando al Financial Times, in un’email inviata la settimana scorsa allo staff, il gruppo ha spiegato che i cambiamenti richiesti sono pensati per “allinearsi alle pratiche e ai requisiti emergenti dei clienti governativi”.

In un’altra email inviata ieri, aggiunge il quotidiano finanziario, è stata preannunciata la fine degli obiettivi sulla diversità, di un rapporto annuale su diversità e inclusione e dei programmi associati. La società mantiene alcune iniziative per l’inclusione e migliorerà le pratiche di assunzione per fare in modo che siano giuste e non discriminatorie.