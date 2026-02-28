Anche gli Usa stanno attaccando l’Iran, secondo i media

Keystone-SDA

Anche gli Stati Uniti stanno attaccando l'Iran, insieme con Israele. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.

(Keystone-ATS) Media americani e israeliani riferiscono che quella in corso in Iran è un’operazione congiunta tra i due paesi. Uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana, secondo media di Israeliane e fonti dell’opposizione iraniana. Le stesse fonti affermano che il leader supremo Ali Khamenei sarebbe stato portato in un luogo sicuro.

L’attacco in corso contro l’Iran sarà più esteso rispetto ai raid di giungo contro gli impianti nucleari iraniani, riferisce il New York Times citando funzionari dell’amministrazione.