Ancora in carcere in Israele 10 svizzeri, anche ex sindaco Ginevra

Keystone-SDA

C'è anche l'ex sindaco di Ginevra Rémy Pagani fra i dieci svizzeri ancora detenuti in Israele per aver preso parte alla Global Sumud Flotilla. Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), sono in "relativamente buona salute, date le circostanze".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Una delegazione dell’ambasciata elvetica a Tel Aviv si è recata ieri per una seconda visita al centro di detenzione di Ketziot, nel deserto del Negev, ha indicato stamane il DFAE a Keystone-ATS. Essa ha potuto incontrare i dieci svizzeri e parlare con loro.

Il DFAE ha precisato che rimane in contatto con le autorità israeliane e gli avvocati dei detenuti, incaricati di informare le famiglie. Nessuna data sul ritorno in Svizzera degli attivisti è stata annunciata dai servizi del consigliere federale Ignazio Cassis.

Gli altri nove attivisti – tra cui due ticinesi – liberati ieri dovrebbero atterrare in giornata a Ginevra provenienti da Istanbul.

