Ankara, ‘oltre 340 arresti dopo le proteste di ieri’

Keystone-SDA

Oltre 340 persone sono state fermate in Turchia dopo le proteste di ieri per l'arresto del sindaco di Istanbul: lo ha annunciato il ministro degli Interni.

(Keystone-ATS) Ali Yerlikaya ha segnalato che ”343 sospettati sono stati fermati durante le proteste avvenute ieri sera a Istanbul, Ankara, Smirne, Adana, Antalya, Canakkale, Eskisehir, Konya ed Edirne, nell’ambito dell’indagine condotta dalla Procura generale sulla municipalità metropolitana di Istanbul”. I manifestanti sono scesi in piazza dopo l’arresto, all’alba di mercoledì, del primo cittadino di Istanbul Ekrem Imamoglu.

”A coloro che cercano di interrompere l’ordine sociale, minacciano la pace e la sicurezza della nostra nazione e cercano caos e provocazione non verrà mai data una possibilità e non saranno sicuramente tollerati”, ha aggiunto su X il ministro degli Interni turco. ”I nostri agenti di polizia, che sono i garanti della nostra pace e sicurezza, sono in servizio giorno e notte”, ha concluso Yerlikaya.