Annunciati artisti nominati agli Swiss Music Awards

2 minuti

(Keystone-ATS) Sono stati resi noti oggi gli artisti in corsa per la 17esima edizione degli Swiss Music Awards. Tra di loro non vi è nessun ticinese. Il pubblico può votare per il più grande premio musicale della Svizzera da oggi e fino al 21 aprile.

L’annuncio dei vincitori e la premiazione si terrà l’8 maggio all’Hallenstadion di Zurigo.

La giovane sangallese Joya Marleen, già vincitrice di tre Swiss Music Awards nel 2022, è nominata nella categoria Best Female Act (Miglior interprete femminile). In corsa con lei ci sono la cantante schlager Beatrice Egli e la rocker argoviese Seraina Telli, nominata per la prima volta.

Sul fronte maschile, la categoria Best Male Act è anch’essa dominata da artisti provenienti dalla Svizzera tedesca: il rapper EAZ, i rocker bernesi Gölä e il cantante basilese Baschi.

Nella categoria Best Breaking Act sono nominati, fra gli altri, il vallesano Nuit Incolore nonché il sangallese Remo Forrer, che ha rappresentato la Svizzera all’Eurovision Song Contest lo scorso anno.

Per il Best Act Romandie sono in corsa la cantante soul Nnavy e due rapper Baby Volcano e Slimka.

Nelle categorie internazionali a contendersi il trofeo di Best Group International con, fra gli altri, i Rolling Stones ci sono anche gli italiani Måneskin.

Nuove categorie

Nelle nuove categorie Best Streaming Artist e Most Rising Artist Social Media, tre artisti vengono nominati sulla base dei loro dati di streaming e della loro attività sulle reti sociali. Per quest’ultima, i candidati devono soddisfare una serie di criteri, tra cui un minimo di 5’000 follower, di cui almeno il 60% deve provenire dalla Svizzera.

Nella categoria Most Rising Artist Social Media, l’artista del Giura bernese Phanee de Pool, che ha appena ricevuto il trofeo Georges Brassens a Parigi, se la vedrà con il rapper grigionese Gigi e il rapper argoviese Rio de Don.