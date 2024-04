Appassionato di trail running cade al Pilatus, interviene Rega

(Keystone-ATS) Un uomo caduto ieri su un terreno scosceso mentre praticava trail running sul Pilatus (NW) è stato soccorso dalla Rega.

Poiché il malcapitato rischiava di precipitare ulteriormente, la Guardia aerea di soccorso è dovuta ricorrere a un metodo di salvataggio speciale. Lo ha comunicato oggi la stessa Rega.

L’incidente si è verificato intorno alle 16.00 sul versante nord del Pilatus: mentre stava percorrendo un sentiero l’uomo è caduto per motivi sconosciuti su dei massi rimanendo gravemente ferito.

Una persona che aveva assistito al fatto ha dato l’allarme, è scesa verso l’infortunato e lo ha tenuto fermo per impedire che precipitasse ulteriormente, vista la ripidità del terreno, fino all’arrivo dei soccorsi, indica la nota.

La Rega ha inviato due elicotteri uno da Wilderswil (BE) e uno da Erstfeld (UR). Mentre il primo si è recato direttamente sul posto, il secondo si è fermato per far salire a bordo un soccorritore alpino per eventuali misure di sicurezza.

Il medico d’emergenza donna è stata calata con un argano fino all’infortunato, ma a differenza di una normale procedura attuata con questo strumento di soccorso, non è stata staccata dal verricello, ma è rimasta ad esso assicurata contro il rischio di caduta, precisa la nota. Insieme al ferito è stata poi trasportata a un punto di atterraggio intermedio dove l’uomo ha ricevuto le cure mediche prima di essere elitrasportato in ospedale.