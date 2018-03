Appello alla forza mentale per una migliore qualità di vita

Nella vita professionale, quotidiana e durante la malattia è importante accordare la stessa attenzione al benessere mentale che alla forma fisica, hanno spiegato, mercoledì a Berna, la Federazione degli psicologi svizzeri (FSP), il Segretariato di Stato all'economia (seco) e la Lega polmonare svizzera. Secondo queste associazioni, l'interazione fra i componenti fisici e psichici è decisiva per la salute. I problemi psichici possono infatti causare malattie fisiche. Studi sul cancro e sulle operazioni gravi hanno dimostrato, ad esempio, che il fattore psicologico non deve essere sottovalutato. Uno studio realizzato, dal seco l'anno scorso, ha rivelato che nel mondo del lavoro lo stress, le tensioni e il sovraccarico costano ogni anno 4,2 miliardi di franchi all'economia nazionale. Il Segretariato, in collaborazione con altre organizzazioni, intende creare una piattaforma internet su questo tema. swissinfo e agenzie

In vista della giornata mondiale della salute, sabato 7 aprile, tre organizzazioni svizzere lanciano un appello per una migliore qualità di vita grazie alla forza mentale. La giornata dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è dedicata quest'anno alla salute mentale.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Appello alla forza mentale per una migliore qualità di vita 04 aprile 2001 - 16:08 In vista della giornata mondiale della salute, sabato 7 aprile, tre organizzazioni svizzere lanciano un appello per una migliore qualità di vita grazie alla forza mentale. La giornata dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è dedicata quest'anno alla salute mentale. Nella vita professionale, quotidiana e durante la malattia è importante accordare la stessa attenzione al benessere mentale che alla forma fisica, hanno spiegato, mercoledì a Berna, la Federazione degli psicologi svizzeri (FSP), il Segretariato di Stato all'economia (seco) e la Lega polmonare svizzera. Secondo queste associazioni, l'interazione fra i componenti fisici e psichici è decisiva per la salute. I problemi psichici possono infatti causare malattie fisiche. Studi sul cancro e sulle operazioni gravi hanno dimostrato, ad esempio, che il fattore psicologico non deve essere sottovalutato. Uno studio realizzato, dal seco l'anno scorso, ha rivelato che nel mondo del lavoro lo stress, le tensioni e il sovraccarico costano ogni anno 4,2 miliardi di franchi all'economia nazionale. Il Segretariato, in collaborazione con altre organizzazioni, intende creare una piattaforma internet su questo tema. swissinfo e agenzie