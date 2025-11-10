Apple al lavoro per più funzioni satellitari sull’iPhone

Keystone-SDA

Apple potrebbe andare oltre l'uso dei satelliti per il solo invio di messaggi di emergenza. Secondo un nuovo report di Bloomberg, il colosso americano starebbe lavorando per espandere il supporto ai satelliti nella condivisione di foto e nell'uso di altre app.

2 minuti

(Keystone-ATS) La Mela avrebbe infatti intenzione di aprire le sue interfacce di sviluppo software per consentire agli sviluppatori di abilitare le loro applicazioni allo scambio di dati via satellite.

Questo permetterebbe, un giorno, di tenere connesso l’iPhone in qualsiasi punto al mondo, per comunicare con gli altri o scaricare le mappe di un percorso di navigazione anche quando si è fuori dal raggio di azione di una rete mobile o wi-fi.

“L’idea”, scrive Bloomberg, “risale a dieci anni fa, quando si voleva far connettere gli iPhone direttamente alle reti spaziali, bypassando completamente gli operatori”. Un’estensione del servizio di Sos satellitare, introdotto con l’iPhone 14 nel 2022.

Questo permette agli utenti senza copertura cellulare di contattare i soccorritori via satellite. Nel 2023, Apple ha aggiunto l’assistenza stradale per gli automobilisti in Australia, Stati Uniti (incluso Porto Rico) e Regno Unito, lanciando poi l’invio e la ricezione di messaggi di testo tradizionali.

“L’approccio è stato quello di possedere un set di funzionalità di base e offrirle gratuitamente”, continua Bloomberg, “per incrementare le vendite di iPhone, incoraggiare gli aggiornamenti e fidelizzare gli utenti all’interno del suo ecosistema. Per funzionalità più avanzate, Apple prevede di consentire ai clienti di pagare direttamente gli operatori, come SpaceX o altri fornitori di servizi satellitari”.