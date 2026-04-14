Approvata fusione con HT5, ticinese Centiel sbarca in borsa

Keystone-SDA

La fusione tra Centiel, società specializzata in sistemi di alimentazione ininterrotta con sede a Cadro, e HT5, l'ex impresa lattiero-casearia lucernese Hochdorf, è stata finalizzata.

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(Keystone-ATS) Ciò permetterà all’azienda ticinese, come anticipato lo scorso mese, di sbarcare alla borsa svizzera. Gli azionisti di entrambe le parti hanno approvato l’operazione nelle rispettive assemblee generali annuali. La fusione darà vita a un’azienda tecnologica quotata al SIX Swiss Exchange con una presenza internazionale e un significativo potenziale di crescita, ha annunciato HT5.

Secondo i piani, le nuove azioni saranno negoziate sul mercato di Zurigo a partire dal 17 aprile – venerdì prossimo – con la sigla “CNTL”. Questo approccio consente a Centiel di sostituire sui listini l’entità con la quale si è unita, evitando il complesso processo di una tradizionale offerta pubblica iniziale (IPO), solitamente la via classica per entrare in borsa.

Secondo un comunicato di HT5, l’assemblea generale ha accolto tutte le delibere relative all’operazione. Tra queste, l’aumento di capitale ordinario con successivo collocamento di azioni, il trasferimento della sede legale a Lugano e il cambio di denominazione in Centiel AG.

Centiel, attiva in oltre 60 Paesi, opera nel settore delle tecnologie per l’alimentazione elettrica senza interruzioni (Uninterruptible Power Supply, UPS). Le radici dell’azienda affondano in Newave, un’altra realtà ticinese del settore, quotata alla borsa svizzera dal 2007 fino all’acquisizione da parte di ABB nel 2012.

Fondata nel 2015, Centiel è cresciuta a ritmi serrati: il personale è passato dalle 20 unità iniziali a circa 200 dipendenti. Nel 2025 il fatturato ha raggiunto i 46 milioni di franchi, con un utile operativo Ebit di 10,3 milioni. Il tasso di crescita annuo medio si attesta al 30%.

Centiel si distingue da società come Newave per aver sviluppato la prossima generazione di gruppi di continuità UPS modulari. Questi trovano applicazione in settori molto diversi tra loro, come i centri di calcolo, gli ospedali, la produzione, la ricerca e le amministrazioni pubbliche. In linea di principio, i suoi prodotti sono richiesti ogni volta che è necessaria un’alimentazione elettrica affidabile per applicazioni critiche.