AR: sisma di magnitudo 2,9 vicino a Herisau
Un terremoto di magnitudo 2,9 sulla scala Richter si è verificato la scorsa notte - alle 00:54 - nei pressi di Herisau (AR).
(Keystone-ATS) Lo indica il Servizio sismologico svizzero (SED) del Politecnico federale di Zurigo, aggiungendo che è stato probabilmente avvertito con una certa intensità nelle vicinanze dell’epicentro.
Di solito non si verificano danni per un terremoto di questa magnitudo. Il SED registra tra i 1000 e i 1500 sismi all’anno. La popolazione ne avverte solo 10-20, che hanno generalmente una magnitudo superiore o pari a 2,5.