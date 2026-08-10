Foto del giorno

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Gara di tiro a quattro su un terreno arido al Marché-Concours di Saignelégier: il concorso ippico nazionale nel canton Giura celebra ogni anno il Franches-Montagnes, l’unica razza equina svizzera rimasta.
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