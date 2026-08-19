Foto del giorno

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Il duo di artisti svizzeri Nevercrew ha realizzato questo murale davanti a un ospedale di Ginevra in occasione dell’odierna Giornata mondiale dell’aiuto umanitario. L’opera punta a ricordare che ospedali, pazienti, il personale di cura e quello umanitario devono essere protetti.
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