Foto del giorno

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Avete ottenuto la cittadinanza svizzera mentre vi trovavate all’estero? Quali difficoltà avete dovuto affrontare e che significato ha per voi il passaporto rossocrociato?

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