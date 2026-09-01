Foto del giorno

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Il nuovo battello “Argus” della Polizia cantonale bernese sul lago di Bienne è stato battezzato lunedì a Ligerz. Il moderno natante sostituisce il predecessore vecchio di circa 45 anni e sarà in futuro impiegato per le operazioni della polizia delle acque sul lago di Bienne.
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