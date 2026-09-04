Foto del giorno

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Bambine ucraine e animatrici al Red Cross Summer Camp, a San Gallo. Nell’ambito di quest’iniziativa, la Croce Rossa Svizzera offre ai bambini e ai loro accompagnatori, particolarmente colpiti dalla guerra, la possibilità di riposarsi e ritrovare fiducia nel futuro.

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