Foto del giorno

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In questo gioco la mucca è la dea bendata: per lotteria dello sterco bovino, il prato viene diviso in caselle sulle quali si può scommettere. Poi si spera che la mucca decida di… liberarsi proprio in quel punto.
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