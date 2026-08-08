Foto della settimana

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Gli effetti della canicola non si limitano agli esseri umani. Nell’Emmental bernese, i pesci sono stati trasferiti in tratti più freschi del fiume Emme, per proteggerli dalle temperature elevate e dalla scarsità d’acqua.
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