Foto del giorno
Difficile dire quali braccia appartengano a chi: il Top Secret Drum Corps di Basilea e i Blue Devils statunitensi mostrano la loro abilità. Si esibiranno insieme a Basilea dal 10 al 13 settembre.
I più letti
Archivio - Quinta Svizzera
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.