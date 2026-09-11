Foto del giorno

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I violenti temporali con grandine che hanno colpito la Svizzera alla fine di agosto continuano a produrre conseguenze. A Winterthur, alcune compagnie assicurative hanno aperto centri temporanei dotati di scanner che consentono di valutare rapidamente i danni ai veicoli. In questa foto sono visibili sul cofano di un’automobile i segni lasciati dai chicchi di grandine.
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