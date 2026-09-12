Foto della settimana

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Trasformata in un luogo di raccoglimento e celebrazione, la statua di Freddie Mercury a Montreux è stata coperta di fiori, candele e messaggi lasciati da fan venuti a rendere omaggio domenica scorsa all’80° anniversario della nascita della leggenda dei Queen.

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