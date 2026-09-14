Foto del giorno

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La transumanza dell’Engstligenalp, sopra Adelboden (Canton Berna), è una delle tradizioni alpine più spettacolari della Svizzera. Circa 500 capi, soprattutto mucche e capre, accompagnati da numerosi contadine e contadini lasciano le alture e raggiungono la valle percorrendo sentieri stretti e ripidi.
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