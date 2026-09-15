Foto del giorno

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Durante l’esercitazione “Fides 26”, polizia ed esercito si addestrano insieme per rispondere a diversi scenari di minaccia. Nell’immagine, la raccolta degli indumenti indossati durante un intervento in un’ipotetica zona ad alta radioattività.
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