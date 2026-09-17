Foto del giorno

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L’escursionista sopra il mare di abeti: nella foresta primordiale del Bödmeren, nell’estrema parte della Muotatal (canton Svitto), possenti conifere crescono in un remoto paesaggio carsico.
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