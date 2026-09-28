Foto del giorno

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La Svizzera si è fatta onore ai Worldskills 2026, tenutisi a Shanghai. Il Paese ha ottenuto 12 medaglie, di cui 4 d’oro, nella competizione che premia le competenze nei mestieri. Solo la Cina e la Corea del Sud hanno fatto meglio della Confederazione.
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