Foto del giorno

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L’alba del 1° ottobre sulla città di Zurigo ha regalato alle persone che erano già in giro alle 5 del mattino un vero e proprio soggetto da cartolina.
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