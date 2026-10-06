Foto del giorno
I colori della sabbia bianca e dell’acqua blu-verde ricordano un’isola tropicale. La scena si svolge invece nel Lac de Joux (canton Vaud) dove la siccità ha fatto emergere un banco di sabbia.
I più letti
Archivio - Quinta Svizzera
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.