Foto del giorno

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La nuova esposizione “Qual è il vero prezzo di un pasto a buon mercato?”, all’Alimentarium di Vevey, pone una domanda molto attuale in un’epoca in cui il potere d’acquisto e il costo dell’alimentazione figurano tra le preoccupazioni quotidiane di molte economie domestiche.
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