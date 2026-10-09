Foto del giorno

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È ufficialmente iniziata la stagione di Halloween e il 31 ottobre si avvicina. Tuttavia, i personaggi mascherati immortalati nell’immagine non sono appassionati della festa. Si tratta dei membri degli Schwyzer Nüssler, le maschere tradizionali del Carnevale del canton Svitto, fotografati nell’ambito dell’esposizione speciale dedicata al cantone durante l’inaugurazione dell’83ª edizione dell’OLMA, la Fiera svizzera dell’agricoltura e dell’alimentazione, a San Gallo, giovedì 8 ottobre 2026. La manifestazione proseguirà fino al 18 ottobre.
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