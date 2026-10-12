Foto del giorno

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Un partecipante sfoggia fiero il suo taglio di capelli durante la “Swiss mullet cup”. È solo la seconda edizione, ma l’evento è già diventato uno dei più discussi e pittoreschi appuntamenti che si tengono nella cornice della Foire du Valais, la più grande fiera campionaria e d’esposizione della Svizzera francese.
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