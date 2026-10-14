Foto del giorno

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Il Comune di Stäfa fa incidere l’anno 2026 nella cosiddetta Stäfner Stein, documentando così il livello storicamente basso del lago di Zurigo in questo punto – accanto ai segni del 1674, del 1882 e del 1909.
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