Foto del giorno
I ghiacciai sono un tema di cui parliamo spesso, a causa del loro scioglimento. Per una volta, però, la nostra redazione fotografica vi propone un’immagine senza cattive notizie associate, sulla quale potete semplicemente ammirare i larici gialli e il ghiacciaio del Morteratsch, sullo sfondo.
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