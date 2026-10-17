Foto del giorno

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È la stagione della discesa dagli alpeggi in Svizzera. Ma non sono soltanto le mucche a tornare a valle, come ricorda questa scena immortalata nella Kiental bernese, dove Rico Luginbühl e uno dei suoi lama sembrano negoziare su come affrontare la discesa.
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