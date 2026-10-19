Foto del giorno

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L’allevatore Andi Thomann porta la sua mucca “Arosa” nell’area dell’esposizione di bestiame a Valens, nel canton San Gallo. Sabato, in occasione della fiera Olma, sono state incoronate sia Miss Valens sia la mucca campionessa della regione di Sargans.
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