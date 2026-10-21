Foto del giorno

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Quello che vedete è un “hochzeit”, da “hoch” – alto – e “zeit” – tempo, termine che oggi sta a significare matrimoni. Nel gergo degli impianti a fune, però, questa parola indica il momento in cui una nuova cabina viene montata sul cavo portante. In questo caso si tratta della nuova funivia del Säntis.
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