Argentina, ghiacciaio Perito Moreno arretra

Keystone-SDA

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Il ghiacciaio Perito Moreno, per decenni considerato un'eccezione tra i grandi ghiacciai della Patagonia per la sua stabilità, mostra oggi un arretramento chiaramente visibile anche dalle immagini satellitari.

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(Keystone-ATS) Una foto del satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus, scattata il 30 giugno, evidenzia il ritiro del fronte glaciale rispetto al 2016, confermando quanto documentato dagli studiosi dal 2018.

Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Progress in Physical Geography, basata su quasi trent’anni di osservazioni satellitari, nel 2025 il ghiacciaio ha registrato un arretramento record di circa 385 metri, il maggiore dal 1997. Dal 2019 il fronte si è ritirato di oltre 800 metri e tra il 1997 e il 2023 il Perito Moreno ha perso circa 3 chilometri quadrati di superficie.

Gli esperti collegano il fenomeno alla perdita della barriera naturale che ne aveva garantito la stabilità e agli effetti del riscaldamento globale.