The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Argento vola sopra 50 dollari, ai massimi da decenni

Keystone-SDA

L'argento vola sopra i 50 dollari l'oncia, salendo ai massimi da decenni. A spingere le quotazioni il balzo della domanda per gli attivi considerati sicuri. I prezzi sono in rialzo del 2,3% sopra i 50 dollari, il livello più alto almeno dagli anni 1980.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR