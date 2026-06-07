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Armenia: exit poll, il partito del premier vince le elezioni

Keystone-SDA

Il partito Contratto Civico del premier Nikol Pashinyan, che propugna un avvicinamento alla Ue, vincerebbe le elezioni parlamentari di oggi in Armenia, secondo exit poll citati dall'agenzia russa Interfax.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La testata Notizie Civiche, del partito di Pashinyan, sul suo canale Telegram afferma che il partito del premier vincerebbe le elezioni con il 56,7%. In seconda posizione risulterebbe, con il 17,5%, il partito filorusso Armenia Forte del miliardario russo-armeno Samvel Karapetyan.

Altri canali citano un exit poll indipendente che dà il partito di Pashinyan vincitore con il 32,7% e Armenia Forte al 29%.

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