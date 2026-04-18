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Arrestato in Messico uno dei dieci latitanti più ricercati d’Europa

Keystone-SDA

Il ministro della Sicurezza del Messico, Omar García Harfuch, ha annunciato l'arresto di János Balla, noto con il falso nome di "Dániel Takács".

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(Keystone-ATS) Il cittadino ungherese di 48 anni è accusato di traffico di stupefacenti ed è considerato uno dei dieci latitanti più ricercati in Europa.

L’operazione è avvenuta nello stato di Quintana Roo grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine messicane, le forze armate e le autorità ungheresi. L’uomo era destinatario di un avviso rosso dell’Interpol e di un mandato d’arresto dell’Europol.

Dopo una mirata attività investigativa, le autorità hanno individuato i suoi spostamenti nel municipio di Benito Juárez, procedendo poi al fermo. Balla è stato consegnato all’Istituto Nazionale di Migrazione, che valuterà la sua situazione e avvierà il processo di espulsione controllata verso il continente europeo.

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