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Arrivati in tribunale 2 attivisti Flotilla arrestati da Israele

Keystone-SDA

Thiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati da Israele dopo l'intercettazione di oltre 20 imbarcazioni dell'iniziativa pro-Palestina in acque internazionali alcuni giorni fa, sono nel tribunale di Ashkelon.

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(Keystone-ATS) Verranno sentiti in udienza: lo ha riferito all’Afp Miriam Azem, dell’ong israeliana per i diritti umani Adalah. “Lo Stato ha chiesto di estendere la loro detenzione per quattro giorni”, ha aggiunto.

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